Giresun'daki okulların durumuyla ilgili açıklama
Giresun'daki okulların durumuyla ilgili açıklama
Meteoroloji sağanak yağış için il il uyardı! İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji sağanak yağış için il il uyardı! İşte 5 günlük hava durumu
TFF açıkladı! İşte liglerin başlama ve bitiş tarihleri!
TFF açıkladı! İşte liglerin başlama ve bitiş tarihleri!
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Ağustos 2020 20:05

Ünlü jokey at döverken yakalandı

At döverken görüntüleri ortaya çıkan ünlü jokey Halis Karataş, "Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil" dedi.

Ünlü jokey at döverken yakalandı
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Jokey Halis Karataş, Arts Man isimli atına şiddet uyguladığı görüntülerin kamuoyunda tepki çekmesi sonrası kişisel Twitter hesabında özür mesajı yayınladı.

"İstanbul’da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü" diyen Karataş, şöyle devam etti:

"Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
at , jokey , at döverken
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM