  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü kahvecide ''Zırto'' rezaleti!

Ünlü kahvecide ''Zırto'' rezaleti!

Ünlü kahvecide ''Zırto'' rezaleti!
Güncelleme:

İstanbul Şişli'deki Starbucks şubesinde bir müşterinin ismini söylemesine rağmen bardağına ''Zırto'' yazılması tepki çekti.

İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir AVM önündeki Starbucks şubesine giden müşteri, şubeden çıktıktan sonra kahve bardağının üzerine isminin yazılması gereken kısımda argo bildiren bir kelime yer aldığını farketti.

Müşteri, ödeme esnasında yaşanan kart problemi nedeniyle sinirlenen çalışanın ismini sormasına rağmen bardak üzerinde 'Zırto' ifadesinin yer aldığını görerek şoke oldu.

Etiketler şişli starbucks zırto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli'den emeklileri heyecanlandıracak sözler
Çanakkale ve Balıkesir sallandı! Büyük deprem
Türkiye'yi bekleyen yeni kabus açıklandı
Altın ve Euro'dan yeni rekor! Dolar da zirvede
Erdoğan’dan kendi maaşına yüzde 39 zam
AB'den Türkiye'ye ''üyelik'' için kötü haber
AK Parti'nin 2'nci el araç kararına itiraz: ''Çöplük oluruz!''
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı! Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı
Suriyeli kiracı dehşeti! Aile boyu saldırdılar: 5 yaralı, 4 gözaltı var!
En düşük emekli maaşına zam tahmini değişti