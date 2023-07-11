Ünlü kahvecide ''Zırto'' rezaleti!
İstanbul Şişli'deki Starbucks şubesinde bir müşterinin ismini söylemesine rağmen bardağına ''Zırto'' yazılması tepki çekti.
İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir AVM önündeki Starbucks şubesine giden müşteri, şubeden çıktıktan sonra kahve bardağının üzerine isminin yazılması gereken kısımda argo bildiren bir kelime yer aldığını farketti.
Müşteri, ödeme esnasında yaşanan kart problemi nedeniyle sinirlenen çalışanın ismini sormasına rağmen bardak üzerinde 'Zırto' ifadesinin yer aldığını görerek şoke oldu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol