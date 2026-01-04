Ünlü kebapçı Bedri Usta'ya soruşturma başlatıldı

Son günlerde fahiş fiyat tartışmalarıyla sosyal medyanın gündemine oturan ünlü kebapçı Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bedri Usta' isimli restoran hakkında sosyal medya mecralarında yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Olay, Kadıköy-Fenerbahçe’deki şubede bir müşterinin 290 TL’lik lahmacun, 380 TL’lik çorba ve 400 TL’lik vale ücretinin yer aldığı toplam 4 bin TL’lik adisyonu paylaşmasıyla başladı. “Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı” diyen müşteriye Bedri Usta, “Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör” şeklinde yanıt verdi.

Daha sonra videolu paylaşım yapan Bedri Usta, eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Senin bütçene uyuyorsa gireceksin. Kendine yediremiyorsun, fiyat listesine bakmıyorsun, içeri giriyorsun, yiyorsun, içiyorsun, sonra da ağlıyorsun. Siz adisyonları böyle paylaşınca, sizin takipçiniz az olduğu için alıp ben paylaşıyorum.

Kapıda girerken fiyat listesine niye bakmıyorsun kardeşim? Fiyatı işine geliyorsa gir, işine gelmiyorsa girme. Seni zorla içeri girdiren mi var?

Ne yaparsanız yapın dediğim gibi; girişte menü var, menüye bak, fiyatlara bak, ne yiyeceğini gör ona göre içeri gir. Hadi kapat yeter.”

Bakanlık ceza kesti

Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık 2025’te işletmede denetim gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, “etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği” yönündeki yönetmeliğe aykırılıklar tespit edildiğini açıkladı.

Beş ayrı ürün hakkında haksız fiyat artışı iddiasıyla inceleme başlatılırken, son üç aya ait alış-satış faturaları ve maliyet belgeleri de talep edildi. İşletmeye idari işlem uygulandı.

Özür diledi

Bedri Usta daha sonra yaşananlardan dolayı özür dilemişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Herkese selamlar,

Günlerdir süren olaylar ne geçmişime ne de bugünüme yakışıyor. Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi gönülden seven biri olduğumu paylaşımlarımda da görebilirsiniz.

Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermekti. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim.

Bundan sonraki süreçte konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Herkese anlayışı için teşekkür ederim.

Kendinize iyi bakın."