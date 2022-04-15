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Ünlü kozmetik firmasının Türkiye'deki Arapça kataloğu infial yarattı

Ünlü kozmetik firmasının Türkiye'deki Arapça kataloğu infial yarattı

Türkiye'deki yabancı sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, kozmetik devinin hazırladığı Arapça katalog ortalığı karıştırdı.

Türkiye'deki varlıkları tartışılan sığınmacılarla ilgili olarak her gün yeni bir tartışma yaşanırken, ünlü kozmetik firması tarafından hazırlanan Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kozmetik firmasının Nisan ayı kataloğundaki Arapça sayfalara tepki çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada çok sayıda paylaşımla markaya tepkisini gösteren kullanıcılar "boykot" çağrısı yaptı.

Sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaşan firma, söz konusu sayfaları web sitesinden apar topar kaldırdı.

İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o Arapça katalog:

Etiketler watson boykot katalog arapça arapça katalog sığınmacı
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