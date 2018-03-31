Ünlü kuyumcu hayatını kaybetti

8. Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal da Koç'un müşterilerindendi. Geçtiğimiz aylarda Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’la aşk yaşadığı ortaya çıkan Alişan da Nişantaşı’ndaki Sait Koç Mücevherat’tan tektaş almıştı. Demet Akalın'ın ise Instagram Story'sine koyduğu yüzüğün Sait Koç Mücevherat’tan aldığı ortaya çıkmıştı.

İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy da Sait Koç'un yakın olduğu ünlüler arasında yer alıyor.

3 FARKLI YERDE ŞUBESİ VARDI

1967 yılında Kapalı Çarşı'da kendi ismi adı altında başlamıştı. Şu anda Akmerkez, Kapalı Çarşı ve Nişantaşı'nda şubeleri bulunuyor.