Ünlü markaya siber saldırı: Türkiye'deki 142 bin kişinin bilgileri çalındı

Dünyaca ünlü moda markası Louis Vuitton'un Türkiye'deki 142 bin 995 müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığı bildirildi.

Lüks moda devi Louis Vuitton, Türkiye'de 142.995 müşterisinin kişisel verilerinin siber saldırı sonucu çalındığını bildirdi. KVKK, ağır ihmale ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), lüks moda markası Louis Vuitton Çantacılık Ticaret Anonim Şirketi’ne düzenlenen siber saldırı sonucu 142.995 müşterinin kişisel verilerinin ele geçirildiğini duyurdu. Yetkisiz bir üçüncü tarafın şirket sistemlerine sızmasıyla yaşanan veri ihlali, markanın Türkiye’deki müşterilerini etkiledi. Louis Vuitton, ihlali tespit ederek KVKK’ya bildirimde bulundu ve gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

KVKK’nın açıklamasına göre, siber saldırgan, Louis Vuitton’un sistemlerine geçici olarak erişim sağlayarak veri ihlalini gerçekleştirdi. Bu erişim sırasında 142.995 müşteriye ait kişisel bilgilerin çalındığı tespit edildi. İhlalin tam kapsamı ve hangi verilerin ele geçirildiği henüz netleşmezken, KVKK konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti.

Louis Vuitton, veri ihlalini fark eder etmez sistemlerini güvence altına almak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Şirket, KVKK’ya yaptığı bildirimde, ihlalin kontrol altına alındığını ve sistem güvenliğini güçlendirmek için ek önlemler alındığını vurguladı. Etkilenen müşterilerin bilgilendirilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

KVKK'DAN MÜŞTERİLERE UYARI: KÖTÜYE KULLANILMIŞ OLABİLİR

KVKK, veri ihlalinden etkilenen müşterilere, kişisel bilgilerinin kötüye kullanımına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Şüpheli e-posta, mesaj veya telefon aramalarına karşı temkinli olunması gerektiği belirtildi. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için KVKK’nın resmi internet sitesine başvurulabileceği kaydedildi.

KVKK’dan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

''Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Louis Vuitton Çantacılık Ticaret Anonim Şirketi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Louis Vuitton Çantacılık Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

İhlalin 7 Haziran 2025 tarihinde başladığı ve 2 Temmuz 2025 tarihinde tespit edildiği,

Müşterilere ait kişisel verileri içeren veritabanına yetkisiz erişim sağlanması ile ihlalin gerçekleştiği; üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcının yöneticisi tarafından kullanılan bir servis hesabının ele geçirildiğinin belirlendiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteri/potansiyel müşteriler olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik ve iletişim verileri olduğu, incelemelerin devam ettiği,

İhlalden Türkiye’de yerleşik 142.995 kişinin etkilendiği bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10.07.2025 tarih ve 2025/1246 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Sözcü