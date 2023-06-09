Ünlü meteoroloji uzmanı uyardı: ''El Nino'' yazına hazır olun!
Ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, bir türlü gelmek bilmeyen yaz ayları öncesinde "mevsimler yer değiştirdi" diyerek yazın tadını kaçıracak bir uyarıda bulundu.
El Nino hava dalgası tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına almış durumda. Haziran ayına girmemize rağmen hava sıcaklıkları hala mevsim normallerinin altında seyrediyor.
Herkes bu durumun nedenini merak ederken ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten bu durumun nedenini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ökten önümüzdeki yaz aylarında Türkiye'yi bekleyen hava olaylarını yorumladı.
Ökten, yaptığı açıklamada El Nino'nun yaz aylarında beklenen sıcak ve güneşli hava koşullarını etkileyeceğini belirtti. Normalde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yüksek sıcaklıklar ve az yağış beklenirken, El Nino'nun etkisiyle bu durumun tam tersine dönmesi öngörülüyor.
Ökten, El Nino'nun neden olduğu değişikliklerin Türkiye'de Haziran ayından itibaren görülmeye başlayacağını ve yaz aylarının normallerin altında sıcaklık ve bol yağışla geçeceğini ifade etti.
Bu durum, yaz mevsiminde tatil planları yapan ve dışarıda faaliyetlerde bulunmak isteyen insanlar için önemli bir etken olacaktır. Özellikle seyahat planları yapanlar, hava durumu tahminlerini ve El Nino'nun etkilerini dikkate alarak uygun önlemleri almalıdır. İlgili kurumlar tarafından yapılan güncel hava tahminlerini takip etmek ve meteoroloji uzmanlarının önerilerini gözlemlemek bu dönemde önem arz etmektedir.
MEVSİMLER YER DEĞİŞTİ
Ökten, El Nino'nun mevsimlerin birbirine karışmasına neden olduğunu açıkladı. Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa modeli Ecmwf'ye dayanarak Türkiye'de yaz aylarının tahminini paylaştı.
Ökten'in tahminlerine göre:
Haziran ayı yağışlı ve serin olacak.
Temmuz ayı sıcak ve kurak geçecek.
Ağustos ayı yağışlı olacak ve normalden daha serin olacak.
Eylül ayı ise yağışlı ve serin geçecek.
Ökten, paylaşımında bu farklı yaz durumuna dikkat çekerek, yıllık izinleri Temmuz ayına ayarlamayı önerdi.
Haziran ayı böyle yağışlı ve serin geçecek. Temmuz ayı ise Yaz gibi Yaz olacak. Yıllık iznimi Temmuz'a ayırdım. 2 Temmuz'da Erdek. Ağustos ise sıkıntı. Belirsiz. Eylül ayı görünen o ki bol yağışlı. Temmuz ayına yıllık izinlerinizi yazın...— Kerem Ökten (@KeremOktenMeteo) June 4, 2023
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlar geri geliyor
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol