Ünlü mimar Arhan Kayar hayatını kaybetti
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Dream Design Factory (dDf) kurucu ortaklarından mimar Arhan Kayar geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti.
Önceki gün kalp krizi geçiren Kayar’ın duran kalbi tekrar çalıştırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Kayar tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Dream Design Factory (dDf) kurucu ortakları arasında yer alan Kayar, 64 yaşındaydı.
Kayar’ın cenazesi Cuma günü cuma namazını müteakip Bebek Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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