Ünlü modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti

Türkiye’de Haute-Couture’ü en iyi temsil eden modacılardan olan Vural Gökçaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü modacı Vural Gökçaylı, 79 yaşında vefat etti. Fransız Haute-Couture’ünün altın çağında Fransa’da ilk adımlarını atan tek Türk modacı olan Göçaylı’nın vefat haberini gazeteci Atılay Kandemir duyurdu.

Sosyal medyada ünlü modacı ile fotoğrafını paylaşan Kandemir, ‘Zamansız ayrılık’ başlığı altında duygularını şu sözlerle dile getirdi: Elim yazmaya varmıyor ama moda dünyamızın efsane ismi Vural Gökçaylı ağabeyimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 40 yılı aşkın derin dostluğumuzda sevgili ağabeyime yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Başta eşi, evlatları ve torunlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." diye yazdı.

VURAL GÖKÇAYLI KİMDİR?

Vural GÖKÇAYLI, Türkiye’de Haute-Couture’ü en iyi temsil eden modacılardan biridir. Vural Gökçaylı, 1945 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Pertev Gökçaylı, annesinin adı Nezahat Gökçaylı’dır. Ağabeyi Vursay’ı çok genç yaşta kaybetti. Bahariye İlkokulu’ndan sonra İstanbul, İtalyan Lisesi’nde okuyup mezun oldu.

Okuldaki bir öğretmeni onu İtalya’da tasarım okumak için teşvik etti.1962 yılında Paris’e gitti. Alliance Française’de Fransız dili ve edebiyatı öğrenimi gördü. Ecole du Louvre’da ve Académie des Beaux Arts’da (Güzel Sanatlar Akademisi) tiyatro kostümü eğitimi aldı. Givenchy’de stajın ardından Yves Saint Laurent’da ve Jean Patou’da o zaman artistik direktörlüğünü yapan Michel Goma’nin, Angelo Tarlatzi ile birlikte asistanlığını yaptı. Teknik olarak, Haute Couture’ün bütün inceliklerini Michel GOMA’dan ve Jean Patou’da geçen süreç içinde hepsini benimsiyerek öğrenme fırsatı buldu. O yıllarda Audrey Hepburn, Farah Diba, Jacqueline Kennedy gibi ünlü müşterilerle çalışma fırsatı buldu. O dönemde, kendisine Amerika’dan teklifler olmasına rağmen, Paris’te kalmayı tercih etti.

Vural Gökçaylı, 1967’de Amsterdam’da bir modaevinde tasarım yapmaya başladı. 1967 yılında Hollanda’da ilk kez Paris anlamında kurulan büyük modaevi olan Franz Molenar’in artistik direktörü oldu. Amsterdam’da kaldığı süre içinde Paris, New York ve Berlin’de sergilenen üç kolleksiyon hazırladı. Osmanlı motiflerini geometrik desenlerle birleştirdiği tasarımlarıyla dikkat çekti.

1968 yılının başında Paris’e dönen Vural Gökçaylı, ilk olarak Slyvie Vartan’in butiği için iki koleksiyon hazırladı. Bu, hazırgiyim alanındaki ilk ve son çalışması oldu. 1968 yılının sonlarında Türkiye’ye dönen Vural Gökçaylı Rumeli Caddesi'nde Saray Apartmanı’nda ilk atölyesini kurdu ve ilk koleksiyonunu Büyük Ankara Oteli ve Park Otel'de sundu. İlk defilesiyle basının ilgisini topladı. İstanbul’un haute couture’den anlayan en şık kadınları müşterisi oldu. İlk müşterileri arasında Mefküre Şerbetçi, Rüksan Şerbetçi, Ayşe Beyazıt, Münevver Erkoğlu, Madame Barbut, Serra Menemencioğlu, İnci Kıraç, Serap Büktaş, Ayşe Sılan, Vehbi Koç’un kızları Suna Kıraç ve Sevgi Gönül, bu isimlerin arasında yer aldı. 1970 yılında Verem Savaş Derneği yararına Türkiye’de ilk kez Pandomim tarzı bir gösteriyle Galata Kulesinde defile düzenledi. 1975 yılında Amerikan Hastanesi Yardımlaşma Sağlığı yararına Hollanda konsolosluğunda defile düzenledi. 1976 yılında Çocuk Sağlığı Derneği yararına Japon Büyük Elçiliğinde defile düzenledi.

1977 yılında Dış işleri Bakanlığı kültür dairesi tarafından Cumhurbaşkanı Fahri Koyutürk’ün talimatı ile Hollanda – Brüksel’e sanat elçisi olarak gönderilir. Brüksel’de NATO’da, ORTAK PAZAR’da ve Türkiye Büyük Elçiliğinde defileler yaptı.

Hitit, Selçuklu ve Osmanlı gibi Anadolu kültürlerinden ilham alarak tasarladığı koleksiyonları, onu Türkiye’de haute couture’ü en iyi temsil eden tasarımcılardan biri yaptı. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Jale Yılmabaşar gibi sanatçıların eserlerini ipek üzerine bastı. Yurtdışındaki temsilciliklerde ve yurtiçinde önemli gecelerde defileler düzenledi. Kariyeri boyunca birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

Vural Gökçaylı, 1998 yılından bu yana, Yeditepe Üniversitesi'nde 'Kostüm Tarihi' ve 'Moda Tarihi' dersleri veriyordu.

Vural Gökçaylı, 1967 yılında Paris’de iken tanıştığı Fransa Merkez Bankası Genel Müdürü’nün kızı Michelle Jovet ile genç yaşında evlendi. İris ve İrem adlarında İki kızı oldu. Boşandılar.

Vural Gökçaylı, 23 Temmuz 1986 tarihinden beri eski mankenlerden Meral Gökçaylı (d.1949) ile evlidir.