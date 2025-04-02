Ünlü müzik grubu Muse İstanbul konserini iptal etti

Dünyaca ünlü müzik grubu boykot çağrılarının ardından İstanbul konserini iptal etti.

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse, 2025 İstanbul konserini iptal etti. Muse, 2026'da başka bir şirketle İstanbul'da konser düzenleyeceklerini duyurdu.

Muse grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirip, endişelerine tam olarak saygı göstererek, İstanbul'daki gösteriyi 2026'ya ertelendi; böylece DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabiliriz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams ve Muse'un İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıkmıştı.

Özkan'ın eylemcileri hedef alan paylaşımının ortaya çıkmasının ardından, sosyal medyada boykot çağrısı yükselmiş ve binlerce vatandaş, söz konusu şirketin düzenlediği konserleri ve etkinlikleri boykot edeceğini açıklamıştı.

Sosyal medyada da birçok kullanıcı, ünlü müzik grubu Muse'un gönderilerinin altına yorumlar yaparak, 'boykot' gerekçesiyle Türkiye'ye gelmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Özkan ise gelen tepkilerin ardından "DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz" demişti.