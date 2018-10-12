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  3. 12 Ekim 2018 14:00

Ünlü oyuncu hakkında zorla getirme kararı

Ünlü isimlerin aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarınının çalışmasıyla ilgili davada 2 kişi tahliye edildi. Öte yandan oyuncu Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Ünlü oyuncu hakkında zorla getirme kararı
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Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 57 kişinin başta Instagram ve twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek 'para koparmak amacıyla şantaj' yaptığı iddia edilen 3'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, 2 sanığın tahliyesine karar verilirken; tanık sıfatı bulunan oyuncu Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. 


 

DHA

sosyal medya
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