Ünlü oyuncudan İzmir Marşı'na hakaret !

Kolpaçino filmindeki 'Ganyotçu' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ebubekir Öztürk'ün İzmir Marşı'na hakaret ettiği video ortaya çıktı. Sosyal medyada videoya tepki yağdı.



Şafak Sezer'in Kolpaçino filmlerinde oynadığı 'Ganyotçu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ebubekir Öztürk'ün, ' İzmir Marşı'na küfrettiği anların videosu ortaya çıktı.

"İZMİR'İN DAĞLARININ ... KOYAYIM"

Bir otomobilde ' İzmir Marşı'nı söyleyen Öztürk ve arkadaşları, marştaki ' İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözlerini ' İzmir'in dağlarının ... koyayım' şeklinde değiştirmişler.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Öztürk ve arkadaşlarının yaklaşık bir ay önce çekildiği tahmin edilen video sosyal medyaya düştü. Öztürk ve arkadaşlarının Milli Mücadele dönemiyle özdeşleşen marşta yaptıkları hakaret içeren değişim, sosyal medya büyük tepki topladı.