Kritik görüşmede kim, neyi savundu ?
Kritik görüşmede kim, neyi savundu ?
Papa'ya küfür etmişti ! O başkandan ''Türkiye'' çağrısı
Papa'ya küfür etmişti ! O başkandan ''Türkiye'' çağrısı
Maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
Şirketler 2019 seçimleri için hazırlıklara başladı
Şirketler 2019 seçimleri için hazırlıklara başladı
Baraj inşaatında kaza ! Ölü ve yaralılar var
Baraj inşaatında kaza ! Ölü ve yaralılar var
Esed yine rahat durmadı! Vakum bombalı saldırı düzenledi
Esed yine rahat durmadı! Vakum bombalı saldırı düzenledi
Dikkat! Yeni siber saldırı uyarısı yapıldı
Dikkat! Yeni siber saldırı uyarısı yapıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Mayıs 2017 23:56

Ünlü oyuncudan İzmir Marşı'na hakaret !

Kolpaçino filminde ''Ganyotçu'' karakterini canlandıran Ebubekir Öztürk'ün İzmir Marşı'na hakaret ettiği video ortaya çıktı.

Ünlü oyuncudan İzmir Marşı'na hakaret !
A+ A-

Kolpaçino filmindeki 'Ganyotçu' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ebubekir Öztürk'ün İzmir Marşı'na hakaret ettiği video ortaya çıktı. Sosyal medyada videoya tepki yağdı.

Şafak Sezer'in Kolpaçino filmlerinde oynadığı 'Ganyotçu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ebubekir Öztürk'ün, ' İzmir Marşı'na küfrettiği anların videosu ortaya çıktı.

"İZMİR'İN DAĞLARININ ... KOYAYIM"

Bir otomobilde ' İzmir Marşı'nı söyleyen Öztürk ve arkadaşları, marştaki ' İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözlerini ' İzmir'in dağlarının ... koyayım' şeklinde değiştirmişler.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Öztürk ve arkadaşlarının yaklaşık bir ay önce çekildiği tahmin edilen video sosyal medyaya düştü. Öztürk ve arkadaşlarının Milli Mücadele dönemiyle özdeşleşen marşta yaptıkları hakaret içeren değişim, sosyal medya büyük tepki topladı.

Ebubekir Öztürk , ganyotçu , izmir marşı