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Ünlü oyuncudan protesto yapan öğrencilere dikkat çeken mesaj

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Usta oyuncu Cihat Tamer protestoya katıldıkları için gözaltına alınan öğrencilere seslendiği videosu gündeme gündem oldu.

Türkiye genelinde devam eden protesto gösterileri ile ilgili olarak ünlü oyuncu Cihat Tamer'den de üniversite öğrencierine dikkat çeken bir mesaj geldi.

Protesto gösterleri sırasında çok sayıda üniversite öğrencisinin gözaltına alınmasına tepki gösterip, öğrencilere desteğini açıklayan Cihat Tamer'in yayınladığı video gündeme oturdu.

Cihat Tamer 1980 darbesinden hemen sonra Devekuşu Kabare'de "Yasaklar" isimli bir oyun oynadıklarını söyledi ve bunun bugün mümkün olup olmadığını sordu.

Tamer ayrıca "Bu işin sadece İmamoğlu olmadığını kanıtladınız. Hepinizi alınlarından öpüyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir yanda insan beyni pırıl pırıl, üretken. Toplumun kuralları, yasakları bir yanda… Bir yanda sanat denen yüce olgu dururken, karanlık düşüncenin zincirleri bir yanda ve yasaklar yasaklar… Dinsel, cinsel, politik… İnsan denen garibi çevreleyen yasaklar… Buldu ya yasak denen silahı adına insan denen yaratıklar… Oysa yaşamak nefes almak, yemek yemek, içmek değil sadece…İnsan gibi özgürce… Kaba kuvvete yasak olsun kabul. Yasak olsun baskı, işkence… Ama niye yasak doğruluk? Bilime, sanata yasak niye?"

 

Etiketler cihat tamer odtü'lü çocuklar üniversiteliler protesto destek tepki video
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