Ünlü oyuncuya nafaka darbesi

Dizi oyuncusu Özlem Güveli, boşandığı işadamı eşi ile 14 yaşındaki oğullarına ödenen nafaka ve masrafları nedeniyle yeniden mahkemelik olmuş, mahkeme çocuğun tüm masraflarının baba tarafından ödenmesine karar vermişti. Baba yanlışlıkla fazla ödeme yapıldığını öne sürerek yeniden dava açtı

Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve dizi oyuncusu Özlem Güveli, boşandığı işadamı eşi İbrahim Türker ile dikkat eksikliği ve özel öğrenme güçlüğü bulunan 14 yaşındaki oğullarına ödenen nafaka ve masrafları nedeniyle yeniden mahkemelik oldu.

2002 yılında hayatlarını birleştiren çiftin evliliği ünlü oyuncunun şiddet gördüğü iddiasıyla açtığı boşanma davasıyla son bulmuştu. Mahkeme çocuğun tüm masraflarının baba tarafından karşılanmasına ve aylık 5 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Çocuğun eğitim masraflarının ödenmesi sırasında sehven fazladan ödeme yaptığını ileri süren İbrahim Türker, bu paranın tahsili için Özlem Güveli’ye icra takibi başlattı.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre İstanbul Aile Mahkemesi’nde itirazın iptali davası açan Güveli, dilekçesinde, 5 bin TL nafakanın yetmediği gibi kendisinin de oğlunun masraflarını karşılamak için para eklediğini belirterek, eski eşinin fazladan bir ödeme yapmadığını, kötü niyetli ve intikam amacıyla dava açtığını belirtti.