Ünlü piyasa analistinden Dolar ve altın için ezber bozan tahmin

Ekonomist Selçuk Geçer, döviz kuru ve altın fiyatlarına dair ezber bozan yeni analizini paylaştı. Dış borç stoku ve cari açık verilerini işaret eden Geçer, kurdaki baskının sürmesi durumunda gram altının 12 bin TL seviyelerine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Selçuk Geçer, Türkiye ekonomisindeki makro dengeleri analiz ederek döviz ve altın piyasalarına dair çarpıcı bir projeksiyon sundu.

YouTube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmelerde "şokun şahı geliyor" ifadesini kullanan Geçer, özellikle dış borç yükü ve döviz rezervleri üzerinden kurdaki potansiyel risklere dikkat çekti.

Dolar İçin 80-90 TL Senaryosu

Geçer, döviz kurunun piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde baskılanmasının "büyük bir kırılma" riski taşıdığını vurguladı.

Kurun kademeli olarak serbest bırakılmaması durumunda kontrolün kaybedilebileceğini belirten ekonomist, doların bir sabah ansızın 80-90 TL bandına sıçrayabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun sadece dövizle sınırlı kalmayacağını, doğrudan altın fiyatlarını da tetikleyeceğini ifade etti.

"Gram Altın 12 Bin TL Hayırlı Olsun"

Altın fiyatlarındaki yükselişin yalnızca küresel ons değerine bağlı olmadığını, iç piyasadaki dolar kuru çarpanının asıl belirleyici olacağını söyleyen Selçuk Geçer:

"Dolar hızlı şekilde yükselirse, gram altın fiyatı onsu sabit kalsa bile 12 bin TL seviyesine gider. Çok kritik bir sürece girmiş bulunuyoruz." dedi.

Geçer, piyasalardaki gerginliğin arkasındaki teknik nedenleri şu şekilde sıraladı:

- Kısa vadeli dış borç oranlarındaki hızlı artış.
- Merkezi yönetim borç stokunun yükselmesi.
- Yükselen petrol fiyatlarının enerji maliyetleri üzerindeki baskısı.
- Turizm ve ihracat gelirlerindeki düşüş eğilimi.

Son üç yıldır aynı risklere işaret ettiğini hatırlatan ekonomist, kurun olması gereken seviyeye çekilmemesinin bedelinin halka hiperenflasyon olarak döneceğini belirtti.

"Çok ağır bir kur krizi kapı gibi karşımızda duruyor" diyen Geçer, ekonomi yönetiminin acil önlem alması gerektiğini savundu.

* Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

