Ünlü profesör Celal Şengör ev sahibiyle davalık oldu

Yer bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör, ev sahibiyle mahkemelik oldu. İddiaya göre, Şengör'ün oturduğu evin yeni sahibi evde kendisi oturmak için ünlü akademisyene dava açtı.

Yer bilimci ve akademisyen Celal Şengör, Sarıyer'de 4 seneden bu yana ikamet ettiği villa nedeniyle ev sahibiyle karşı karşıya geldi. Yaklaşık 1.5 sene önce satılan villada yaşamaya devam eden Şengör'ün, yeni ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.

ŞENGÖR'ÜN EVDEN ÇIKMASINI İSTEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, villanın yeni sahibi Garen Ç., evi satın aldıktan sonra mülkte kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu talep Şengör’e ilettiğinde, olumsuz bir yanıt aldı. Şengör, aylık 200 bin lira kira ödemeye devam ederken, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

EV SAHİBİ TAHLİYE DAVASI AÇTI

İki taraf arasında uzlaşma olmayınca Garen Ç., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tahliye davası açtı.

Dilekçesinde, evi 1.5 yıl önce aldığını ve kalabalık bir ailesi olduğu için bu villada yaşamak istediğini belirtti.

ŞENGÖR MAHKEMEYE ÇIKACAK

Celal Şengör’ün ise tahliye talebini reddettiği ve hukuki hakkını arayacağı öğrenildi. Mahkeme, ev sahibinin dilekçesini kabul etti. Şengör’ün mahkemeye sunacağı savunma dilekçesinin ardından dava önümüzdeki günlerde görülecek.

