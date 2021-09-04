Ünlü profesörü de ''tek tıkla'' kandırdılar

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, tanıdığı birinden, "Baş ağrısı ile ilgili yeni bir haber var, makale var orada senden de bahsediyorlar, senin sözlerinden istersen bir bak" mesajını alınca olanlar oldu...

CNN Türk’te yer alan habere göre, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz’ün “Mavi tıklı” sosyal medya hesabı siber saldırganlar tarafından çalındı.

Prof. Dr. Derya Uludüz, “Sosyal medyada bir hesabım var benim o hesabı bir mesaj geldi ve çok sevdiğim çok samimi olduğum bir arkadaşımdan Ayşe hanım bana yazmış işte Deryacım çok güzel bir baş ağrısı ile ilgili yeni bir haber var makale var orada senden de bahsediyorlar senin sözlerinden istersen bir bak diye. Makaleye tıkladıktan sonra bir daha sosyal medya hesabıma ulaşamaz oldum.

"HESABIMA BİR DAHA ULAŞAMADIM"

Prof. Dr. Derya Uludüz, “Sosyal medya hesabıma ulaşamamaya başladım acaba dedim telefonumla ilgili bir durum mu var şifremi yanlış yazdım dedim. Sonra hiçbir şekilde giremedim mesaj gelecek cep telefonunuza diyor ama cep telefonuma mesaj gelmiyordu.

Prof. Dr. Derya Uludüz’ün sosyal medya hesabını çalan dolandırıcılar, sahte yatırım mesajları yayınlamaya başladı. Uludüz’ün arkadaş grubundaki kişiler o hesaplara para yatırmaya başladı.

KİMİ 10 BİN KİMİ 20 BİNLİRA KAPTIRDI

Kısa süre sonra Prof. Dr. Derya Uludüz’ün arkadaşları tek tek onu arayarak dolandırıldıkları şikayetinde bulundu. Ünlü cerrah, savcılığa giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.