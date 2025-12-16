Ünlü Psikiyatrist Arif Verimli'den bomba öneri: ''12 yaş üzeri herkese test yapılsın''

Ünlü isimlerin de adının karıştığı uyuşturucu soruşturması gündemdeki yerini korurken, Uzman Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den dikkat çeken bir öneri geldi. Verimli, 12 yaş üzeri herkese uyuşturucu testi yapılmasını istedi. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de Verimli'nin önerisine destek çıktı.

Son dönemde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları gündemdeki yerini koruyor. Şarkıcı, fenomen ve gazetecilerin isminin karıştığı soruşturmalar devam ederken ünlü Psikiyatrist Arif Verimli dikkat çeken bir öneri ortaya attı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile hafızalara kazınan Uzman Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, 12 yaş üzeri herkese uyuşturucu testi yapılmasını önerdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Verimli şunları kaydetti:

"Bence 12 yaş üzeri herkese Uyuşturucu/Uyarıcı madde testi yapılsın. Sorun sadece bir meslek grubunun, sanat dünyasının ya da parası olanların sorunu değil. Bu çok büyük bir sorun yıllardır anlatıyorum"

"YAPALIM GÖRELİM"

Bir kullanıcının "Hocam, bu işin profosyoneli olarak "test" ile çözülebilecek bir durum olduğunu nasıl düşünebilirsiniz. Yani, sizlerin bu insanları bu işlerden nasıl uzak tutarız diye fikir üretmesi gerekmiyor mu?" yorumuna da yanıt veren Verimli, "Ben testle çözülecek demedim. Yapalım görelim çok çarpıcı sonuçlar çıkacak demek istiyorum. Bu işin bilim dışı bir çözümü yok, sevgiyle" dedi.

GÜLBEN ERGEN DESTEK ÇIKTI

Arif Verimli'ye ünlü sanatçı Gülben Ergen'den de destek geldi. Ergen Verimli'nin yaptığı paylaşıma "O kadar haklısınız ki" diyerek yanıt verdi.