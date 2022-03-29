Ünlü psikoloğu ''dumur'' eden soru: ''Cinsel görüntülerini gördüm...''

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medyadan gelen "Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm" yorumu karşısında ne diyeceğini bilemedi.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim, bir kadın takipçisinin, "Kocamın kadınsı hareketleri var. Erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm. Ne yapmalıyım? Çocuklar var." sorusunu paylaştı.

Ezmeci soruya yanıt olarak da, "Önce eşinizle konuşun. Mutlaka psikolojik desteğe yönlendirin." dedi.

Bir başka soru cevapta ise, "Sekste kötü olan erkek arkadaşıma bu durumu söylesem mi?" sorusu dikkat çekti. Esra Ezmeci, bu soruya ise, "Kötü oldu söylemeyin. Sadece ne olursa iyi olacağını, nelerden hoşlanacağınızı anlatın. Bir erkeğe cinselliği ile ilgili negatif bir şey söylemek yıkıcı olabilir." cevabını verdi.