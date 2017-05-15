Ünlü restoranın sahiplerine müebbet istendi

FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Pinhan Restoran'da örgütün gizli toplantılarının yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede 8 şüpheli hakkında müebbet hapis talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki Pinhan Restoranda örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, buranın karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla 14'ü firari, 12'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, iş yeri sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör ve Vedat Köprücü'nün de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Soruşturma sonucu hazırlanan 138 sayfalık iddianamede, kayyum atandıktan sonra kapanan Bank Asya "müşteki” sıfatıyla, aralarında restoran sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Ahmet Çelik ve Vedat Köprücü'nün de bulunduğu 47 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Şüpheliler Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Bekir Çelik, Uğur Akkoç ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sahte pasaportla Bulgaristan'a giden daha sonra Türkiye'ye teslim edilen Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik hakkında “Anayasal düzeni ortandan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen iddianamede, şüpheliler Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Aziz Özdemir, Faik Toklucu, Salih Aydın ve Uğur Akkoç'un “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak”, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarından 22,5 yıldan 37'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Diğer tüm şüpheliler hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarından 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen iddianamede, şüpheliler Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında da “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan da 10,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Şüphelilerden 17'si hakkında “örgüt propagandası yapmak suçundan” 7,5 yıla kadar, aralarında firari şüpheliler Ali Çelik, Ahmet Çelik, Vedat Köprücü, Mehmet Barut ve Ömer Barut'un da bulunduğu 7 şüpheli hakkında ise “nitelikli dolandırıcılık suçundan 10,5 yıla kadar hapis cezaları istenen iddianame, Başsavcılıkça onaylanarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, ayrıca 2 şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek ifade verdiği belirtilerek, bu şüpheliler hakkında “etkin pişmanlık” hükümleri uygulanması istendi.

TOPLANAN PARALAR YURTDIŞINA KAÇIRILIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, 19 Kasım 2014'te, Maltepe'de faaliyet gösteren "Pinhan Restaurant" A.Ş'nin FETÖ/PDY adına faaliyette bulunduğu, toplanan paraların aynı adrese kayıtlı Birim Gayrimenkul, Birim Sigorta ve Herkül Dış Ticaret firmaları aracılığıyla yurt dışına kaçırıldığı, bu şirketlere ait belgelerin bir otomobile yüklenerek imha edilmeye götürüleceği yönünde ihbarda bulunulmuştu.

Yapılan ön araştırmanın ardından Maltepe'de durdurulan 34 EH 1483 plakalı araçta, bağış makbuzu, fatura, çek, senet ve kasa defterleri gibi 3 bin civarında belge ele geçirilmişti. Belgelerin incelenmesiyle tespit yapılan şüpheliler, teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde 30 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Kurulan örgüte üye olma, Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan 20 kişi tutuklanmıştı. Restoran sahipleri Hızır Güngör, Ahmet Çelik ve Vedat Köprücü'nün, yurt dışına kaçtıkları tespit edilmişti.

EL KONULMUŞTU

Savcılığın talebi üzerine Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 18 Haziran 2016'da FETÖ/PDY örgütü adına faaliyete bulunduğu gerekçesiyle Pinhan Restaurant, Birim Gayrimenkul, Birim Sigorta ve Herkül Dış Ticaret şirketlerine el koyma kararı vererek kayyum tayin etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında hazırladığı fezlekeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.