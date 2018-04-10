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  3. 10 Nisan 2018 19:31

Ünlü sanatçı trafik kazası geçirdi

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi.

Ünlü sanatçı trafik kazası geçirdi
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Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.

Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı'nın tedavisi sürüyor.

ESAT KABAKLI KİMDİR?

Esat Kabaklı, 1954 Elâzığ doğumlu, Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisini ve ardından da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını bitirdi. Elazığ Musiki Cemiyetinde kurduğuHalk Müziği Topluluğunu uzun yıllar yönetti.

1982 yılında TRT Erzurum Radyosu T.H.M. Ses Sanatçılığı Sınavını birincilikle kazanan ve Erzurum Radyosunda bir yıl görev yapan Esat Kabaklı, 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuvar Türk Halk Müziği İcra Heyetinde ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Ayrca TRT İstanbul Radyosunun T.H.M. emisyonlarında yer aldı. 1986 yılından itibaren TRT İstanbul Radyosunda on iki yıl süre ile görev yaptı. 1998 yılında tekrar İ.Ü. Devlet Konservatuvarına geçti. Halen bu kurumda, sanatçı öğretim görevlisi statüsünde, Türk Halk Müziği Topluluğunun Şefliğini yürütmektedir.

Türk Halk Müziği genel repertuarına derlemeleri ile kaynak sağlayan sanatçılardan birisi olan Kabaklı, ses sanatçısı olarak yurdun pek çok yöresinde ve bu arada yurtdışında da konserler verdi.

Oğul(1997), Kirve Memi (2000), Yalnız Türküler / Göç (2002) ve Siyah Beyaz Türküler / Sürgün(2005) adlı dört albümü bulunan Esat Kabaklı evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Ayrıca Esat Kabaklı “Şeyhül Muharririn” Ahmet Kabaklı'nın yeğeni ve gazeteci-yazar Servet Kabaklı’nın amcaoğludur. 

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