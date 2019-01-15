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  3. 15 Ocak 2019 23:29

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu

Avustralyalı ünlü sanatçı Peter Alexandar'ın oğlu Michal Neumayer, Antalya'da ölü bulundu.

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu
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Avusturyalı ünlü sanatçı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer (59), Antalyanın Serik ilçesinde oturduğu evde ölü bulundu.

İki yıldır arkadaşıyla, Serik'teki Kadriye Mahallesinde oturan, şeker ve epilepsi hastası Avusturyalı ünlü sanatçı Peter Alexanderın oğlu Michael Neumayer, geçen cumartesi günü, rahatsızlanınca Serik Devlet Hastanesine gitti.

Buradaki tedavisinin ardından özel hastaneye sevk edilen Michael Neumayer, iddiaya göre kendi isteğiyle taburcu oldu.

Arkadaşı, pazar günü sabah saatlerinde eve geldiğinde Neumayer'ı odasında hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri ilk incelemelerde Michael Neumayerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Serik Cumhuriyet savcısı tarafından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Michael Neumayerin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Peter Alexander'in oğluydu

Michael Neumayer, tam adı Peter Alexander Ferdinand Maximilian  Neumayer olan Avusturyalı performans sanatçısı, aktör ve şovmenin oğluydu.

Peter Alexander, aralarında Kont Bobby'nin de yer aldığı çok sayıda  filmde rol aldı.

Bir dönem şarkıcılık da yapan Peter Alexander, 12 Şubat 2011'de  Viyana'da hayatını kaybetti.

DHA & AA

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