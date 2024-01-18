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Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu Düzce Belediye Başkan adayı oldu

Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu Düzce Belediye Başkan adayı oldu
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Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Şarkıcı Davut Güloğlu bir süre önce Yeniden Refah Partisi'nden siyasete atılmıştı. Geçen seçimde milletvekili adayı da olan Güloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi tarafından Düzce Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Davut Güloğlu'nun adaylığı Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda "Düzce Belediye Başkan Adayımız kıymetli sanatçımız Davut Güloğlu oldu. Düzce’ye ve partimize hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

Kendi sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Güloğlu şu ifadeleri kullandı: Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile beraber Milli Görüş bayrağının tek temsilcisi Yeniden Refah Partimizin ahlaklı belediyecilik anlayışını Düzce’ye taşımak için yola çıkıyoruz."

"Akademisyenlerimizin hazırladığı projeler ve Milli Görüş kadrolarıyla eskiyi yıkmaya değil; eskiyi güzelleştirmeye geliyoruz. Düşmanlık etmek için değil, sevgi göstermek için geliyoruz. Kazanmak için değil şehirlerimize sahip çıkmak için geliyoruz."

"Düzce’mizde işi ehline teslim edeceğimiz bir yönetim anlayışı ve tasarruf tedbirlerimizle birlikte vatandaşımızın sırtında değil yanında olacağımızı ve 94 ruhuyla yeniden tüm ihtiyaçlara koşacağımızı ilan ediyorum. Düzce’miz için omuz verecek olan ve ihtiyaçlarına çözüm üreten tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır."

Etiketler davut güloğlu aday
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