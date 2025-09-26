  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü şarkıcı Güllü'nün cenaze programı belli oldu

Ünlü şarkıcı Güllü'nün cenaze programı belli oldu

Ünlü şarkıcı Güllü'nün cenaze programı belli oldu
Güncelleme:

Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün cenazesi, yarın İstanbul Tuzla'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz’un, arkadaşlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Güllü’nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi yarın Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU?

Dün gece saatlerinde terastan düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün intihar ettiğine yönelik iddiaları oğlu yalanlamıştı. Sanatçının ölümü sonrası açıklama yapan oğlu Tuğberk Yavuz, bir video yayınlayarak olayın "elim bir kaza" olduğunu söyledi. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şarkıcının kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktıArabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktıMagazin

 

 

DHA

text-ad
Etiketler güllü cenaze programı Tuzla
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kız çocuğuna zincirleme şekilde cinsel istismara iyi hal indirimi! Kız çocuğuna zincirleme şekilde cinsel istismara iyi hal indirimi! Korku filmi gibi cinayet! Jandarma durdurdu, üzerindeki kan lekeleri katili ele verdi Korku filmi gibi cinayet! Jandarma durdurdu, üzerindeki kan lekeleri katili ele verdi Ünlü dizinin başrollerini paylaşıyorlardı, artık bir hayatı paylaşacaklar Ünlü dizinin başrollerini paylaşıyorlardı, artık bir hayatı paylaşacaklar Yolda yürürken ayağına takıldı; başına talih kuşu kondu Yolda yürürken ayağına takıldı; başına talih kuşu kondu İki kardeş hayatını kaybetmiş, anneleri kalp krizi geçirmişti! Görüntüler ortaya çıktı İki kardeş hayatını kaybetmiş, anneleri kalp krizi geçirmişti! Görüntüler ortaya çıktı Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA, TOLUN ile havalandı! Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA, TOLUN ile havalandı! Annesinin sevgilisini ormana kaçırıp dehşeti yaşattı Annesinin sevgilisini ormana kaçırıp dehşeti yaşattı Milyonlarca kişinin IBAN numarası bu gece değişiyor! Milyonlarca kişinin IBAN numarası bu gece değişiyor! Gürsel Tekin dahil 6 isim CHP'den ihraç edildi Gürsel Tekin dahil 6 isim CHP'den ihraç edildi Ekrem İmamoğlu'ndan 7 yıl hapsi ve siyasi yasak istenen bilirkişi davasında çok konuşulacak savunma! Ekrem İmamoğlu'ndan 7 yıl hapsi ve siyasi yasak istenen bilirkişi davasında çok konuşulacak savunma!
CHP'nin itirazı reddedilmişti... Gürsel Tekin'den ilk açıklama: ''Beni zorlamayın'' CHP'nin itirazı reddedilmişti... Gürsel Tekin'den ilk açıklama: ''Beni zorlamayın'' BM kürsüsüne çıkan Gazze kasabı Netanyahu'ya soğuk duş! BM kürsüsüne çıkan Gazze kasabı Netanyahu'ya soğuk duş! Aracını satmak istiyordu.. Bu fotoğraf sayesined 1,5 milyon TL dolandırılmaktan kurtardı Aracını satmak istiyordu.. Bu fotoğraf sayesined 1,5 milyon TL dolandırılmaktan kurtardı Beklenen kış erken geldi: Hava buz kesecek, çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Beklenen kış erken geldi: Hava buz kesecek, çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı anketi açıklandı Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı anketi açıklandı Gökyüzünden devasa bir buz kütlesi düştü! Gizemli olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı! Gökyüzünden devasa bir buz kütlesi düştü! Gizemli olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı! Altın fiyatları uçuşuna devam ederken İslam Memiş'ten hem uyardı hem de altın tahminini açıkladı Altın fiyatları uçuşuna devam ederken İslam Memiş'ten hem uyardı hem de altın tahminini açıkladı Adliye önünde ''tanık'' cinayeti! Kafasına sıktı Adliye önünde ''tanık'' cinayeti! Kafasına sıktı Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son anları ortaya çıktı Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son anları ortaya çıktı