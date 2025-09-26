Ünlü şarkıcı Güllü'nün cenaze programı belli oldu

Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün cenazesi, yarın İstanbul Tuzla'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz’un, arkadaşlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Güllü’nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi yarın Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU?

Dün gece saatlerinde terastan düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün intihar ettiğine yönelik iddiaları oğlu yalanlamıştı. Sanatçının ölümü sonrası açıklama yapan oğlu Tuğberk Yavuz, bir video yayınlayarak olayın "elim bir kaza" olduğunu söyledi. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şarkıcının kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA