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  3. 01 Ağustos 2017 18:02

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Fulden Uras hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
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Ünlü şarkıcı Fulden Uras’ın apar topar ameliyata alındı.

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybederek büyük bir şok yaşayan şarkıcı Fulden Uras’tan kötü haber geldi.

Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü şarkıcının sağ göğsünde 11 saat içinde büyüyen bir kitle nedeni ile acilen ameliyata alındığını duyurdu.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SIFIRLANDI"

Uras’ın sağlık durumu ile ilgili Instagram adresinden açıklama yapan Akay, "Canım arkadaşım Fulden Uras, annesini kaybettikten sonra çok büyük bir şok yaşadı ve bağışıklık sistemi sıfırlandı. Fulden, sağ göğsünde 11 saat içinde büyüyen bir kitle nedeni ile apar topar ameliyata alındı. Yüksek derecede enfeksiyonlu kitlenin büyük bir kısmını temizlediler. Önümüzdeki günlerde çekilecek emar sonrasında net karar verilecek. Aynı göğsünden 10. kez ameliyat olan Fulden Uras’a, acil şifalar diliyorum." yazarak Uras’ın fotoğrafını paylaştı.

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