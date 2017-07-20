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  3. 20 Temmuz 2017 20:56

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Fransız şarkıcı Weldens konser sırasında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti
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Fransız şarkıcı Barbara Weldens, konser sırasında sahnede düşüp hayatını kaybetti.

Sirklerde büyüdükten sonra şarkıcılığa başlayan Barbara Weldens, Fransa'nın Lot bölgesindeki Goudron köyünde yer alan kiliside sahneye çıktı. 35 yaşındaki Weldens, şarkı söylediği sırada düşüp hayata veda etti.

Fransız şarkıcının kesin ölüm nedeni bilinmiyor. Ünlü ismin kalp krizi veya elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği konuşuluyor.

Weldens, akustik gitar ve piyanist eşliğinde şarkılarını seslendirdiği bir turnede bulunuyordu.

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