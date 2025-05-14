MasterChef'in eski jüri üyesi olan ünlü şef Hazer Amani, CHP'ye katıldı. Amani'ye rozetini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne iki yeni isim daha katıldı. Dünyaca ünlü şef Hazer Amani ve başarılı iş insanı Metin Özkan, CHP çatısı altında siyaset yapma kararı aldı. Amani ve Özkan’a rozetlerini, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek taktı.

“HALKIN PARTİSİNDE BULUŞUYORUZ”

Gökan Zeybek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı, aydınlık yarınlara inanan iki değerli isim daha aramıza katıldı… Dünyaca ünlü şef Hazer Amani ve başarılı iş insanı Metin Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etme kararı aldı.”



Rozetleri Genel Başkan Özgür Özel’den aldığı yetkiyle taktığını belirten Zeybek, dayanışma ve sevgi vurgusu yaparak şu sözleri ekledi:

“Dayanışmayla, emekle, sevgiyle büyüyoruz. Her geçen gün daha çok insan, Cumhuriyet Halk Partisi’nde kendini buluyor. Çünkü biz, halkın partisiyiz. Çünkü biz, geleceği birlikte inşa etmeye kararlıyız. Hazer Amani’ye ve Metin Özkan’a hoş geldiniz diyoruz. Yolumuz açık, mücadelemiz kararlıdır. Birlikte başaracağız.”