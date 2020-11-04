Ünlü sunucu Öykü Serter'den hem iktidara hem muhalefete sert tepki

Ünlü sunucu Öykü Serter İzmir'de yaşanan depreme ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.

Serter, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem iktidarı hem de muhalefeti çok sert sözlerle eleştirdi.

Günboyu'nun haberine göre Depremle ilgili önergeleri reddeden, imar barışında imzası olan herkesin masum insanların ölümünde rolü olduğunu kaydeden Serter, "Bu saatten sonra bu iktidara hesap sormayan geleceklere razı olmuş demektir" dedi.



Serter, Bakan Koca'nın yaptığı "Ayda'nın acıyan yeri yok, köfte ayran istiyor" şeklindeki paylaşıma da "Şuursuz bakanlarını da al git ey iktidar" diyerek tepki gösterdi.

İşte Serter'in o paylaşımları: