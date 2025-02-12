Ünlü sunucu Zahide Yetiş'ten tepki çeken sözler: Milletvekilleri salonu terk etti

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, ünlü sunucu Zahide Yetiş'i dinledi. Yetiş'in ''Bazen kadınlar da şiddet uyguluyor'' sözleri tepki çekti. Bazı milletvekilleri salonu terk etti.

TBMM Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu başkanlığında 16. kez toplandı. Komisyon, ünlü televizyon sunucusu Zahide Yetiş'i dinledi. Komisyonda Yetiş'in yanı sıra Televizyon İzleme Araştırmaları (TİAK) Anonim Şirketi ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) temsilcileri sunum yaptı. Sunum öncesi konuşan Milletvekili Cevizoğlu, "Bugünkü toplantımızda komisyonumuzun araştırma alanıyla ilgili medya temsilcisi yetkililerinden bilgi alacağız. Bütün dünyada bir olgu olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir olgu olan kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda, 'Kaynakları nedir?', 'Bu kaynakları besleyen yan unsurlar var mıdır?' bugüne kadarki 15 toplantıda medyanın rolüne değinildi. Medya bu tür yayınları yapmazsa şiddet azalır şeklinde bir kanı oluştu. Varsayalım ki bugün medya yok. Şiddet sıfırlanacak mı? Şiddetin artmasında medyanın rolü varsa yüzde kaçtır? Bunu bilmemiz gerekiyor. Kadına karşı şiddet konusunda medyanın bu durumu doğru ele alıp almadığını tartıştık. Bugün yetkililerden, konunun pratiğini gerçekleştirenlerden dinleyeceğiz" dedi.

Cevizoğlu, konuşmasının ardından Zahide Yetiş'e söz verdi.

Yetiş’in sözlerine tepki gösteren bazı vekiller salonu terk etti

Zahide Yetiş, "Burada herkesin annesi var. O annenin bir babası var, bir oğlu var, bir kardeşi var, bir kocası var sonrasında. Bazılarını seçebiliyor, bazılarını seçemiyoruz. Babamızı seçemiyoruz, kardeşlerimizi değil. Evladımızı da değil belki ama eşimizi seçebiliyoruz. En çok kadınlar kimden şiddet görüyor? Baba, evlat en acısı belki. Şiddet ama sadece buna kadına yönelik şiddet desek bile bazen kadınlar da bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.





Yetiş’in "Bazen kadınlar da şiddet uyguluyor" sözlerine tepki gösteren DEM Partili milletvekilleri salonu terk etti. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen de eleştirilerde bulunarak toplantıdan çıktı. Zahide Yetiş, "Niye gittiğinizi anlamadım ama" diyerek teşekkür etti ve konuşmasına devam etti.



CHP milletvekilleri ise toplantıya katılmadı.

TBMM Genel Kurulu'nda Zahide Yetiş tartışması

TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Yeni Yol grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, gündüz kuşağında yer alan televizyon programlarını eleştirerek, "Bugün Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Zahide Yetiş'i dinleyecek. Ben merak ediyorum, acaba Sayın Hulki Cevizoğlu, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunun Zahide Yetiş'ten öğreneceği ne var?" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Yetiş'in komisyona katılmasını eleştirdi.

AK Partili Zengin: İnceleme durumunda

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise kadın kuşağı programlarının önemli olduğunu ve geçmişte evlilik programlarına son verildiğini; ancak halen problemlerin bulunduğunu söyledi. Zengin, "Hepimizin oylarıyla Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyon bu işleri yaparken, bu konuda araştırma yaparken elbette ki televizyon programlarını da incelemek durumunda" dedi.

CHP'li Başarır: Ülkeyi bu hale getirdik

CHP'li Başarır tekrar söz alarak, "TBMM'deki bir komisyona Zahide Yetiş'in gelmesi o programların içeriğini meşrulaştırıyor. Benim itirazım bu. Bu, doğru bir şey değil. Şimdi, öyle videolar attılar ki benim midem bulandı. Kayınvalidesine tokat atar, kadın-erkek birbirine girer, Zahide Yetiş ayırır; olmadık hakaretler, küfürler bu programda olur, RTÜK bununla ilgili hiçbir yaptırım uygulamaz. Ahlaki ve kültürel değerlerini yitiren bir toplum, yok olmaya mahkum. Maalesef ki televizyonlar da, siyaset de, gazeteler de, sanatçılar da her şeyi reyting kaygısıyla yapıyor. Biz iğneyi de kendimize batıralım" dedi.

AK Partili Zengin: Aile Bakanlığına erkekler bakan olsun

AK Parti'li Zengin ise komisyon başkanın, 'erkek' olması ile ilgili eleştirilere cevaben, "Doğrusu ben kadın meselesinin sadece kadınlar tarafından konuşulmasını problemli görüyorum. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna erkek milletvekilleri gelmek istemiyor. Oysa kadın problemini erkekler olmadan çözemeyiz. O yüzden bazen Aile Bakanlığına bakıyorum, hep kadınlar oluyor. Ben diyorum ki, erkekler bakan olsun, şu problemleri yakından bir görsünler bakalım. Sayın Bakanımız yanlış anlamasın, çok iyi bakanlık yapıyor, onu kastederek ifade etmiyorum; ama aile meselesinin bütün problemleri kadınların üzerine yıkılıyor. Toplumdaki bütün kadına dair problemler kadınların üzerine yıkılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu yaşanan tartışmanın ardından siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergeleri üzerine görüşmelerini sürdürüyor.

İHA/DHA