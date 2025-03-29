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Ünlü tarihçiden İş Bankası çıkışı: ''Atatürk'ün vasiyetini iptal etmek demektir''

Ünlü tarihçiden İş Bankası çıkışı: ''Atatürk'ün vasiyetini iptal etmek demektir''
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İş Bankası'na kayyum atanacağı iddialarını değerlendiren tarihçi Sinan Meydan, Atatürk'ün vasiyetini hatırlattı. Meydan, İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin Hazine’ye devredilmesinin vasiyetini iptal etmek anlamına geldiğini ve Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

İş Bankası'na kayyum atanacağı iddiaları gündemi sarstı. Dün akşam kayyum iddialarına ilişkin Türkiye İş Bankası'ndan resmi bir açıklama yapıldı. Banka, bu söylentileri, itibarına kasıt amacı taşıyan spekülatif iddialar olduğunu vurgulayarak yalanladı.

Tarihçi Sinan Meydan da dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı, "İş Bankası'na dokunmayı düşünenlere tarihi ve hukuki bir hatırlatma" sözleriyle başladığı açıklamasında Meydan, şu bilgilere yer verdi:

"Atatürk, 5 Eylül 1938 tarihli vasiyetinin 6. maddesinde şöyle diyor: “Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.” Yani İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin yıllık geliri yarı yarıya TTK ve TDK’ya veriliyor. CHP, bu nemadan herhangi bir maddi gelir elde etmiyor. Vasiyet gereği CHP, yüzde 28.09 oranındaki Atatürk hissesi nedeniyle İş Bankası yönetim kurullarına 3-4 üye sokabiliyor."

'BU, ATATÜRK'ÜN VASİYETİNİ İPTAL ETMEKTİR'

Atatürk’ün vasiyetine dayanan İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerini Hazine’ye devretmenin “Atatürk’ün vasiyetini iptal etmek” anlamına geleceğini söyleyen Sinan Meydan, "11 Ekim 1963 tarihli ve 963/124 sayılı Anayasa Mahkemesi kararına göre "Atatürk’ün vasiyetini iptal etmek” mülkiyet haklarına, miras hukukuna ve anayasaya aykırıdır" bilgisini hatırlattı.

Etiketler iş bankası kayyum mustafa kemal atatürk vasiyet
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