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Ünlü tatil cennetinde sahil işgal altında! Duvar örüldü

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Muğla'nın Milas ilçesinde Çökertme Koyu'nda bir kişinin sahil şeridine duvar örüp, prefabrik yapı yerleştirirerek halkın kullanımına kapatması üzerine inceleme başlatıldı.

Milas'a bağlı Çökertme Mahallesi sınırlarında bulunan ve doğal yapısıyla dikkat çeken Çökertme Koyu'nda, sahil kısmının bir bölümünün taş duvarla çevrilip içine prefabrik yapı yerleştirildiği, kıyıya da ip çekilerek denize girişin engellendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepkilere neden olurken, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Bu kapsamda ekipler, yapının mevzuata uygun olup olmadığını denetleyecek. 

Muğla'nın Milas ilçesinde Çökertme Koyu'nda bir kişinin sahil şeridine duvar örüp, prefabrik yapı yerleştirirerek halkın kullanımına kapatması üzerine inceleme başlatıldı.

DHA

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Etiketler  Muğla çökertme koyu
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