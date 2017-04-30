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  1. 30 Nisan 2017 13:11

Ünlü tiyatro oyuncuus hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro oyuncusu Ergün Işıldar hayatını kaybetti.

Ünlü tiyatro oyuncuus hayatını kaybetti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Ergün Işıldar hayatını kaybetti.

İBB şehir tiyatroları sayfasında Işıldar’ın ölümüyle ilgili şu duyuru yapıldı:

"Değerli sanatçılarımızdan Ergün Işıldar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz.

Cenaze 2 Mayıs 2017 Salı günü saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecektir."

ölüm , tiyatro , ergül ışıldar