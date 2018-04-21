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  3. 21 Nisan 2018 17:14

Ünlü turizmci aileye gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya'daki Delphin Otelleri’nin sahipleri arasında yer alan Ufuk Cömertoğlu ve oğlu Alper Cömertoğlu gözaltına alındı.

Ünlü turizmci aileye gözaltı
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Antalya'daki Delphin Otelleri’nin sahipleri arasında yer alan Ufuk Cömertoğlu ve oğlu Alper Cömertoğlu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre aileye yakın kaynaklar gözaltı bilgisini doğrularken, ikili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine gözaltına alınmış 13 gün sonra sonra serbest kalmıştı. Hürriyet’in ulaştığı bilgiye göre; gözaltına alınan isimler FETÖ’ye finans desteği sağlamakla suçlanıyor. Öte yanda, daha önce gözaltına alınan Tolga Cömertoğlu ile ilgili herhangi bir gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

 

 

Hürriyet

Delphin Otelleri , Antalya Delphin Oteli , fetö
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