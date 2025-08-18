Ünlü yayıncı ''Jrokez'' balkondan düşerek hayatını kaybetti

Jrokez lakabı ile bilinen 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara'da ikamet ettiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Kick platformu üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen 'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, bugün akşam saatlerinde Ankara'da ikamet ettiği konutun balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Sözcü'nün aktardığına göre, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 26 yaşındaki Dalgakıran'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Jrokez son paylaşımında, 'Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Allah'a emanet olun.' ifadelerine yer verdi.

'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Bir dönem Kendine Müzisyen’in de yer aldığı “Twitch Erik Dalı” grubunda bulundu. Daha sonra yayınlarını Kick platformuna taşıdı. Jrokez, genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle tanınıyor.

Yayıncılık kariyerine Twitch’te başlayan Jrokez’in bu platformda yaklaşık 675 bin takipçisi bulunuyor. Son dönemde yayınlarını ağırlıklı olarak sürdürdüğü Kick’te ise yaklaşık 118 bin takipçiye sahip.