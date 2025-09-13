  1. Anasayfa
Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür siyasete mi giriyor ?

Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür hakkındaki "siyasete girecek" iddiaları sonrasında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından 'dertleşi' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar bir yerlere afişim asılmış diye bazı kimseler rahatsız olmuşlar. Saygı duyuyorum. Ama o yerin tahsisi ve ne için kullanılacağı, kimin yetkisinde olduğu resmi makamların bileceği iş. Bizimle hiçbir ilgisi yok." dedi.

Görür, "Yaptıkları yanlış da olabilir. Bugüne kadar çok yanlışlar yapıldı. Halk olarak biz de gerektiği gibi davranmadık. Allah bilir daha yanlışlar yapacağız da. Bizi siyasete bulaştırmayın. Siyasetle işimiz yok. Bizi insanımız ilgilendiriyor, yavrularımız ilgilendiriyor. Çocuklarımız, gençlerimiz depremde ölmesin istiyoruz. Deprem farkındalığı alsınlar, deprem kültürü geliştirsinler bunu nesilden nesile iletsinler istiyoruz. Bu yolda en ufak bir hizmeti dokunandan Alla razı olsun. Yakında “Suça sürüklenen evlatlarımıza farkındalık” eğitimi vereceğiz. " İstanbul Milli Eğitim Müdürü ile görüştüm. İnşallah “Çocuklara farkındlık eğitimleri” vermeye çalışacağız." ifadesini kullandı. 

 

