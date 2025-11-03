  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü yıldızlarla en yeni Robin Hood uyarlaması ilk kez ve sadece Tivibu’da

Ünlü yıldızlarla en yeni Robin Hood uyarlaması ilk kez ve sadece Tivibu’da

Ünlü yıldızlarla en yeni Robin Hood uyarlaması ilk kez ve sadece Tivibu’da
Güncelleme:

Dizi tutkunlarından tam not alan yapımları izleyicilerle buluşturan Tivibu, kasım ayında efsane kahraman “Robin Hood”u ilk kez Tivibu ekranlarına getiriyor. Barış ve adalet için mücadele eden “Robin Hood”, Türkçe alt yazı ve dublaj seçenekleriyle Tivibu platformunda yerini alıyor.

Son dönemde Kod Adı: Paris, Kasparov ve Deep Blue: Rövanş, Sherlock ve Kızı, 80 Günde Devriâlem, Muhafızlar: Gizli Proje gibi başarılı yapımları geniş arşivinde toplayan Tivibu, adalet ve özgürlük temalarıyla öne çıkan yapım “Robin Hood” ile izleyicilere farklı ve yeni bir seyir keyfi yaşatıyor. Sinema ve Süper Paket aboneleri, beğenilen yerli ve yabancı dizilere diledikleri zaman erişebiliyor.

Efsane geri dönüyor: En Yeni “Robin Hood”

Anglo-Sakson kanun kaçağı Rob ve Norman soylu kadını Marian’ın yollarının kesiştiği dizi; adalet, özgürlük ve eşitlik uğruna verilen mücadeleyi konu alıyor. Norman fethinin ardından adaletsizliğe karşı birleşen ikilinin hikayesi hem aksiyon hem de duygusal yönleriyle dikkat çekiyor. Rob’un isyancı bir çeteye liderlik ederek yozlaşmış düzene karşı verdiği mücadele, diziyi sadece bir dönem hikayesi olmaktan çıkarıyor ve evrensel bir direniş öyküsüne dönüştürüyor. Bu en yeni uyarlamada genç oyuncu Jack Pattern, Robin Hood karakterine hayat veriyor. Marian rolünde Lauren McQueen, Nottingham Şerifi rolünde ise Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones gibi yapımlarla öne çıkan güçlü oyuncu Sean Bean yer alıyor. Gladyatör filmlerinden hatırladığımız Connie Nielsen, yılın en iddialı yapımlarımdan biri olan bu dizide öne çıkan bir diğer oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Toplam 10 bölümden oluşan dizi, 3 Kasım itibarıyla Tivibu platformunda ilk iki bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümler ise Amerika yayının hemen ardından her hafta Tivibu’da yerini alacak. Dizi, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle ilk kez Tivibu ekranlarında izlenebilecek. 

text-ad
Etiketler robin hood Robin Hood uyarlaması türk telekom
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sürpriz ''Murat Kurum'' kararı Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sürpriz ''Murat Kurum'' kararı Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı
Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Hükümetin yüksek emekli maaşı planı belli oldu: Çalışın kazanın! Hükümetin yüksek emekli maaşı planı belli oldu: Çalışın kazanın! TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı