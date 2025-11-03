Ünlü yıldızlarla en yeni Robin Hood uyarlaması ilk kez ve sadece Tivibu’da

Dizi tutkunlarından tam not alan yapımları izleyicilerle buluşturan Tivibu, kasım ayında efsane kahraman “Robin Hood”u ilk kez Tivibu ekranlarına getiriyor. Barış ve adalet için mücadele eden “Robin Hood”, Türkçe alt yazı ve dublaj seçenekleriyle Tivibu platformunda yerini alıyor.

Son dönemde Kod Adı: Paris, Kasparov ve Deep Blue: Rövanş, Sherlock ve Kızı, 80 Günde Devriâlem, Muhafızlar: Gizli Proje gibi başarılı yapımları geniş arşivinde toplayan Tivibu, adalet ve özgürlük temalarıyla öne çıkan yapım “Robin Hood” ile izleyicilere farklı ve yeni bir seyir keyfi yaşatıyor. Sinema ve Süper Paket aboneleri, beğenilen yerli ve yabancı dizilere diledikleri zaman erişebiliyor.

Efsane geri dönüyor: En Yeni “Robin Hood”

Anglo-Sakson kanun kaçağı Rob ve Norman soylu kadını Marian’ın yollarının kesiştiği dizi; adalet, özgürlük ve eşitlik uğruna verilen mücadeleyi konu alıyor. Norman fethinin ardından adaletsizliğe karşı birleşen ikilinin hikayesi hem aksiyon hem de duygusal yönleriyle dikkat çekiyor. Rob’un isyancı bir çeteye liderlik ederek yozlaşmış düzene karşı verdiği mücadele, diziyi sadece bir dönem hikayesi olmaktan çıkarıyor ve evrensel bir direniş öyküsüne dönüştürüyor. Bu en yeni uyarlamada genç oyuncu Jack Pattern, Robin Hood karakterine hayat veriyor. Marian rolünde Lauren McQueen, Nottingham Şerifi rolünde ise Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones gibi yapımlarla öne çıkan güçlü oyuncu Sean Bean yer alıyor. Gladyatör filmlerinden hatırladığımız Connie Nielsen, yılın en iddialı yapımlarımdan biri olan bu dizide öne çıkan bir diğer oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Toplam 10 bölümden oluşan dizi, 3 Kasım itibarıyla Tivibu platformunda ilk iki bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümler ise Amerika yayının hemen ardından her hafta Tivibu’da yerini alacak. Dizi, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle ilk kez Tivibu ekranlarında izlenebilecek.