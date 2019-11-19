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  3. 19 Kasım 2019 12:19

Ünlü yoga eğitmeni Zeynep Uras kaza geçirdi

İstanbul Yeniköy’de olan Köybaşı Caddesi sahil hattında geçen cuma günü yürüyüş yapan ünlü yoga eğitmeni Zeynep Uras, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Ünlü yoga eğitmeni Zeynep Uras kaza geçirdi
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Bu sırada hız yaptığı iddia edilen Ahmet A., kullandığı otomobille Uras’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uras yere savruldu. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Uras, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Uras, yoğun bakım servisine alındı. Gözaltına alınan sürücü Ahmet A. ise işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Ahmet A., ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cihangir’de ve Caddebostan’da yoga eğitimleri veren Uras için yogaseverler “Kalplerimiz bir! Geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakıma alınan Zeynep Hoca’mız için şifa dileklerini, dualarını, kalbindeki sevgiyi gönderen herkese sonsuz teşekkürler” mesajı yayınladı.

Hürriyet

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