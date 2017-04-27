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  1. 27 Nisan 2017 00:09

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

"Kuzuların Sessizliği" filminin yönetmeni Jonathan Demme hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
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"Kuzuların Sessizliği" filminin oscar ödüllü yönetmeni Jonathan Demme yaşamını yitirdi.

Ünlü yönetmenin menajeri Annalee Paulo, 73 yaşındaki Demme'nin yemek borusu kanseri nedeniyle oluşan implikasyonlar sonucu New York'ta hayatını kaybettiğini belirtti.

Demme, 1991 yılında gösterime giren ve başrollerinde Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ın yer aldığı "Kuzuların Sessizliği" filminin yönetmeniydi. Demme bu filmle en iyi yönetmen dalında oscar ödülüne uzanmıştı.

Jonathan Demme, başrolünü Tom Hanks ve Denzel Washington'ın oynadığı "Philadelphia" filminin de yönetmenliğini yapmış, Tom Hanks bu filmdeki performansıyla oscar ödülü kazanmıştı.

Ünlü yönetmen son olarak geçen yıl "Justin Timberlake and the Tennessee Kids" adlı belgesel filmini yönetmişti.

AA

kuzuların sessizliği , jonathan demme