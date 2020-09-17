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  3. 17 Eylül 2020 22:38

Ünlü Youtuber Enes Batur'dan büyük sorumsuzluk! Yurda yerleştirildi

Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin Beykoz’daki lüks villasında bulunamayınca, kız arkadaşı Sancaktepe'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ünlü Youtuber Enes Batur'dan büyük sorumsuzluk! Yurda yerleştirildi
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Ünlü Youtuber karantina kurallarını hiçe saydı. Koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Ekipler harekete geçti.

Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin koronavirüse yakalandı.

Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

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