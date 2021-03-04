Ünlülerden şehitlerimiz için taziye mesajları
Ünlü isimler, Bitlis'te meydana gelen ve 10 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili taziye mesajları paylaştı.
Bitlis'te meydana gelen ve 10 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı helikopter kazası sonrası ünlü isimler de birbiri ardına başsağlığı mesajları yayınladı. Ünlülerin sosyal medyada paylaştığı mesajların bazıları şöyle;
Seda Sayan: Başımız sağolsun. Allah yaralı askerlerimize şifa versin.
Hakan Hatipoğlu: Dokuz şehidimiz var. Çok üzücü çok... Başımız sağolsun. Yaralı askerlerimize şifa dilerim.
Hadise: Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.
Mustafa Ceceli: Tatvan'da askeri helikopter kazasında dokuz şehidimiz, dört yaralımız var. Milletimizin başı sağolsun.
Işın Karaca: Bitlis'te, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden dokuz askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.
Muazzez Ersoy: Askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa; ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Çok üzgünüm.
Alişan: Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun.
Derya Uluğ: Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar.
Murat Boz: Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağolsun.
Pınar Altuğ: "Başımız sağolsun."
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