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Ünlülerden şehitlerimiz için taziye mesajları

Ünlülerden şehitlerimiz için taziye mesajları

Ünlü isimler, Bitlis'te meydana gelen ve 10 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili taziye mesajları paylaştı.

Bitlis'te meydana gelen ve 10 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı helikopter kazası sonrası ünlü isimler de birbiri ardına başsağlığı mesajları yayınladı. Ünlülerin sosyal medyada paylaştığı mesajların bazıları şöyle;

Seda Sayan: Başımız sağolsun. Allah yaralı askerlerimize şifa versin.

Hakan Hatipoğlu: Dokuz şehidimiz var. Çok üzücü çok... Başımız sağolsun. Yaralı askerlerimize şifa dilerim.

Hadise:  Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Mustafa Ceceli: Tatvan'da askeri helikopter kazasında dokuz şehidimiz, dört yaralımız var. Milletimizin başı sağolsun.

Işın Karaca: Bitlis'te, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden dokuz askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.

Muazzez Ersoy: Askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa; ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Çok üzgünüm.

Alişan: Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun.

Derya Uluğ: Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar.

Murat Boz: Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağolsun.

Pınar Altuğ: "Başımız sağolsun."

Etiketler taziye ünlü helikopter kaza
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