Ünlülerden şehitlerimiz için taziye mesajları

Ünlü isimler, Bitlis'te meydana gelen ve 10 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili taziye mesajları paylaştı.

Bitlis'te meydana gelen ve 10 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı helikopter kazası sonrası ünlü isimler de birbiri ardına başsağlığı mesajları yayınladı. Ünlülerin sosyal medyada paylaştığı mesajların bazıları şöyle;

Seda Sayan: Başımız sağolsun. Allah yaralı askerlerimize şifa versin.

Hakan Hatipoğlu: Dokuz şehidimiz var. Çok üzücü çok... Başımız sağolsun. Yaralı askerlerimize şifa dilerim.

Hadise: Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Mustafa Ceceli: Tatvan'da askeri helikopter kazasında dokuz şehidimiz, dört yaralımız var. Milletimizin başı sağolsun.

Işın Karaca: Bitlis'te, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden dokuz askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.

Muazzez Ersoy: Askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa; ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Çok üzgünüm.

Alişan: Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun.

Derya Uluğ: Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar.

Murat Boz: Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağolsun.

Pınar Altuğ: "Başımız sağolsun."