Ünlülere operasyonda yeni gelişme: Bazı isimler serbest bırakıldı

Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Hakan Kakız, Kemal Doğulu'nun da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Öte yandan şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

ÜNLÜLER SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Barış T., Dilara K., Ramazan B., Tolga K. ve Tolga S. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 12 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

DHA