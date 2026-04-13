Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme: 8 kişi tutuklandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul'da sosyal medya fenomenlerinin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda birçok sosyal medya fenomeninin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında fenomenler Samet Liçina, Elif Karaarslan, Cansel Ayanoğlu ve işletmeci Mustafa Aksakallı da bulunuyordu.
Ayrıca soruşturma kapsamında İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verilmişti. İki ünlü ismin yurt dışına olduğu öğrenilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 kişi sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüş, burada tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.
8 şüpheli tutuklandı
Şüphelilerden Elif Karaarslan ve Cansel Ayanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
