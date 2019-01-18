Karne sonrası İstanbullular oraya akın etti
Karne sonrası İstanbullular oraya akın etti
AK Parti'de deprem ! Aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti
AK Parti'de deprem ! Aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti
Meteoroloji açıkladı: Sömestr tatilinde hava nasıl olacak ?
Meteoroloji açıkladı: Sömestr tatilinde hava nasıl olacak ?
Kırmızı alarm ! Hepsinin içerisinden asbest çıktı !
Kırmızı alarm ! Hepsinin içerisinden asbest çıktı !
Kasa fişlerindeki büyük tehlike
Kasa fişlerindeki büyük tehlike
Bunu yapana 5 milyon TL destek verilecek
Bunu yapana 5 milyon TL destek verilecek
Binali Yıldırım'dan müjde: Dev proje erken bitecek
Binali Yıldırım'dan müjde: Dev proje erken bitecek
Tıpta çığır açacak buluş ! Birçok hastalığa çare olacak
Tıpta çığır açacak buluş ! Birçok hastalığa çare olacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Ocak 2019 15:49

Ünlülerin uyuşturucu davasında flaş gelişme

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava, yeniden görülecek.

Ünlülerin uyuşturucu davasında flaş gelişme
A+ A-

Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Erden'in yargılandığı uyuşturucu davası temyize gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nce yeniden görülecek.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıldır devam eden ve ünlü oyuncuların da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davayı, 16 Mayıs 2018'de karara bağlamıştı.

Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, şarkıcı Cenk Eren'i de 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmıştı. 

Mahkeme heyeti, diğer sanıklara da çeşitli hapis cezaları vermişti.

cenk eren , çağatay ulusoy , gizem kara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM