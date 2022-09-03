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Ünsal Ban tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ünsal Ban tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban yendien yakalanılarak tutuklandı.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme, Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkardı.

Tutuklamaya yönelik çıkartılan karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesince tutuklanarak cezavine gönderildi.

Ünsal Ban hakkında yeniden yakalama kararıÜnsal Ban hakkında yeniden yakalama kararıGüncel

SORUŞTURMA SÜRECİ
Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.

Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi.

Etiketler ünsal ban yakalam tutuklama
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