Unutulmaz bir Yurtdışı Balayı Tatiline Hazır Olun!

Yurdışı balayı turları planlayan çiftlere özel seçenekler hangileridir? Özellikle tüm dünya üzerinde de popülerler olan Maldivler, Bali, Phuket ve Koh Samui adaları en fazla balayı çiftlerinin gittiği destinasyonlardır.

Maldivler Balayı Tatili

Maldivler, Hint Okyanusu'nda ekvator boyunca uzanan bir adalar ülkesidir. Ülke, 871 kilometre uzunluğunda 1192 adadan oluşuyor. Ülke yaklaşık 90.000 kilometrekarelik bir alanı kaplarken, bunun sadece 298 kilometrekaresi kurak arazi. Maldiv Adaları, 26 atolden oluşan bir çift zincir halinde gruplandırılmıştır.



Özellikle egzotik adalar denince akla ilk gelen yer olan Maldivler adalarıdır. Maldivler balayı seçenekleri ve fiyatları dönemsel olarak değişiklik gösterse de başlangıç olarak 3000usd den başladığını söyleyebiliriz. Maldivler balayı çiftlerine özel birçok ayrıcalık sunmaktadır. Maldivler.com.tr sayfası ile otel seçenekleri ve fiyat bilgilerini görebilir ayrıca rezervasyon yapabilirsiniz.



www.Maldivler.com.tr

Phuket Balayı Tatili



Phuket, ince beyaz kumları, başını sallayan palmiye ağaçları, ışıltılı denizleri ve hareketli kasabalarıyla dünyanın en güzel sahil bölgelerinden biridir. Yüzlerce otel arasından seçim yapabileceğiniz, eklektik yemek seçenekleri ve bol parti seçenekleri ile çok çeşitli zevkler ve bütçeler için bir şeyler var. Tayland'ın en büyük adasının fantastik cazibe merkezlerini ziyaret etmenin yanı sıra, ünlü Koh Phi Phi de dahil olmak üzere yakındaki birçok tropikal adaya heyecan verici bir sürat teknesi gezisi yapabilir veya mistik Phang Nga Körfezi çevresinde sakin bir yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz.



Phuket balayı fiyatları kişi başı 700 usd den başlamakta ve özellikle de muhafazakar balayı tatili için en fazla tercih edilen yerlerdendir. Phuket adası balayı tatili düşünen çiftlere birçok seçenek ve alternatif sunmaktadır.



Phuket, aralarından seçim yapabileceğiniz 30'dan fazla muhteşem plaj bulunkatdır. Phuket Patong Plajı, Kata, Karon ve Kamala her zaman en popüler olanlardır, ancak adanın kuzeyi daha romantik bir atmosfer arayan gezginler için bazı gizli mücevherler ortaya çıkarmaktadır.



www.phuket.com.tr