Urla’da korkutan yangın

İzmir’in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan geniş çaplı bir müdahale yapılıyor.

İzmir’in Urla ilçesinde, Kuşcular Mahallesi’nde 3 Eylül saat 13.01’de başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangının kontrol altına alınması için geniş çaplı bir müdahale operasyonu başlattı.

Yangına müdahale etmek üzere toplamda 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibinden oluşan bir ekip bölgeye sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan bu kapsamlı müdahaleyle, alevlerin daha fazla yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.