  3. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, görevden uzaklaştırıldı. 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, İcbar Suretiyle İrtikap ve Rüşvet Almak” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 30.03.2026 tarih ve 2026/200 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

