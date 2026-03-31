Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlıklarına el konuldu
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Yalım’ın el konulan şirketlerine TMSF, kayyum olarak atandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol