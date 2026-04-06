Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yerine Hatice Terekeci Özkan seçildi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası yapılan seçimde başkan vekilliğine CHP'li Hatice Terekeci Özkan seçildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklu yargılanması sürerken, Uşak Belediyesi Meclisi tek gündem maddesiyle olağanüstü toplandı. Huzurpark'ta bulunan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, başkan vekili seçimini gerçekleştirmek üzere meclis başkanvekili Tolga Pirinççi yönetiminde üyeler bir araya geldi.



29 meclis üyesinin katılım sağladığı toplantıda siyasi parti grupları adaylarını belirledi. CHP Grubu başkan vekilliği için Hatice Terekeci Özkan'ı aday gösterirken, AK Parti Grubu Şemseddin Karabulut'u aday olarak önerdi. İYİ Parti ve MHP grupları ise seçimde aday çıkarmadı. Kapalı oylama yöntemiyle gerçekleştirilen seçimde 29 meclis üyesinin tamamı oy kullandı. İlk turda her iki aday içinde yeterli sayıya ulaşılamazken, yapılan üçüncü tur sayım sonucunda 18 oy alan Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Şemseddin Karabulut 9 oy alırken, 2 oy ise boş çıktı.

Seçim sonrası bir konuşma yapan Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan; "Bu Başkan Vekilliği görevini tarafıma tevdi eden, oy veren, vermeyen tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başkan Vekilliği süresince meclis üyesi arkadaşlarımla bu süreci ortak akıl, sağduyu ve şeffaflık içerisinde yürüteceğimize inancım tamdır. Önemli olan Uşak halkıysa gerisi teferruattır. Teşekkür ederim" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde toplam 17 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 9'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Öte yandan, Özkan Yalım'ın tutuklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Yalım 31 Mart 2026 tarihli ve 794 sayılı olur ile görevden uzaklaştırılmıştı.

