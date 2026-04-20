  Uşak Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması derinleşiyor: 28 yeni gözaltı!

Uşak Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması derinleşiyor: 28 yeni gözaltı!

Uşak Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması derinleşiyor: 28 yeni gözaltı!
Uşak Belediyesi’ndeki rüşvet ve ihaleye fesat iddialarına yönelik soruşturmada sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonun ikinci dalgasında 28 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

İlk operasyonda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile yardımcısı H.A. belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü H.Y., Özel Kalem Müdürü H.K., makam şoförü M.A. ile belediye personeli C.A. ve Ö.Y’ın gönül ilişkisi içinde olduğu iddia edilen S.A.’nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni deliller ve belgeler doğrultusunda ikinci dalga operasyon başlatıldı. Savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, belediye çalışanları ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki işlemleri devam ederken, başlatılan soruşturmada gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

İHA

